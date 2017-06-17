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﻿Twins包場請Fans睇《失約》MV

2017-06-17 列印
■Twins獲大班粉絲撐MV首播禮。
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　　阿嬌（鍾欣潼）昨在社交網晒送給容祖兒的生日禮物，其中她花了3小時製作雕字生日卡，更送上祖兒至愛卡通人物miffy的電話殼，但她留言透露買錯了Size，笑言個殼大過祖兒塊面。另外，日前Twins包場請Fans睇新歌《失約》MV全球首播，當日更同場加映阿Sa主演的《原諒他77次》優先場，當日全場爆滿，不少Fans提早一小時到場排隊，令阿嬌不禁笑言：「最緊要今日無粉絲失約，全部到齊好抵讚！」她們又謂未試過在戲院睇MV，感覺新奇，阿Sa說：「以往用手機或電視機睇MV，最多都係幾個人一齊睇，第一次用戲院銀幕睇MV，人數多好多，你可以跟住情節推進睇到唔同人嘅反應，或者知道邊部份情節大家會一齊笑，一齊喊，感覺真實好多。」
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