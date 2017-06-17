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﻿EXID四缺一襲港冧暈粉絲

2017-06-17 列印
■EXID四位成員企定定讓記者拍照。
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  韓國五人女團EXID昨日四缺一襲港，成員Hani、正花、LE及慧潾中午抵港，隊長率智因為被確診患甲狀腺機能亢進症，目前停工休養而未能隨行。EXID除了出席昨晚的記者會外，更要為今晚的見面會作準備。

  四名隊員約於中午一時半抵港，獲半百熱情粉絲接機，甫見四女現身即尖叫衝前，不斷大叫「女神」、「好靚呀」，場面十分混亂，各人見大批粉絲都感到十分驚訝，但仍然乖乖企定定拍照，兼友善揮手及簽名，冧暈粉絲！最後她們由14名保安護送到停車場離開。
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