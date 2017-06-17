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﻿張曦雯遭林敏驄連環食豆腐

2017-06-17 列印
■林敏驄與女模玩「估歌仔」，張曦雯（左）任司儀。
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　　林敏驄昨日出席一新車發佈會期間，司儀張曦雯談到USB充電功能時，林敏驄竟語帶不文說︰「你都得閒喜歡被人插吓。」曦雯即澄清︰「我唔係被人插呀！係想差電呀！」

　　林敏驄其後被問到認為張曦雯的口才如何時，他就再次語帶相關食女方豆腐，大讚她「口技不錯」。對於林敏驄的「稱讚」，張曦雯說多謝對方，並會繼續努力。
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