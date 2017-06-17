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﻿香香密謀讓苟姑娘接花球

2017-06-17 列印
■香香現身街上，笑對途人圍觀。
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　　岑麗香昨晚在銅鑼灣出席一公開活動，被安排站在街頭受訪，有圍觀途人更與保安發生推撞。

　　香香透露，下月要到葡萄牙拍《溏心風暴3》外景，幸好沒有和好姊妹王君馨下月的香港婚宴撞期，她已預備了靚裙做「阿四」任君馨差遣，又打算與其他姊妹「合謀」，將新娘拋出的花球「預留」給等嫁陸漢洋的苟姑娘（苟芸慧）！
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