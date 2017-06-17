香香透露，下月要到葡萄牙拍《溏心風暴3》外景，幸好沒有和好姊妹王君馨下月的香港婚宴撞期，她已預備了靚裙做「阿四」任君馨差遣，又打算與其他姊妹「合謀」，將新娘拋出的花球「預留」給等嫁陸漢洋的苟姑娘（苟芸慧）！
香香密謀讓苟姑娘接花球
香香透露，下月要到葡萄牙拍《溏心風暴3》外景，幸好沒有和好姊妹王君馨下月的香港婚宴撞期，她已預備了靚裙做「阿四」任君馨差遣，又打算與其他姊妹「合謀」，將新娘拋出的花球「預留」給等嫁陸漢洋的苟姑娘（苟芸慧）！
港爸太勞碌 日陪妻兒不足半句鐘
明天是父親節，可是不少爸爸日夜為口奔馳，被妻兒投訴缺乏家庭樂。一項調查發現，逾三成六受訪爸爸稱，常被妻子投訴太少時間陪家人；逾六成稱因太忙或太多應酬而欠缺時間陪伴妻兒。調查團體建議政府推動政策，包括推...
2017-06-17
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江蘇幼園爆炸案 22歲疑兇證實死亡
江蘇豐縣一間幼稚園前日下午發生爆炸，造成八死六十五傷，當局初時懷疑是校外一小食攤檔氣樽爆炸釀成意外，公安其後將事件列為刑事案，昨午宣佈偵破案件，表示疑犯是一名二十二歲青年，他在幼稚園大門外引爆自製炸彈，當場證實死亡。 江蘇省徐州市豐縣創新幼兒園大門爆炸案（見圖），昨日再多一名傷者傷重不治，令事件死亡人數增至八人，尚有六十五人留醫，八名重傷者中，四人脫離危險時期。 當地官方初時懷疑，校外一小食攤檔氣樽爆炸釀成意外，惟公安部門徹夜在事發現場調查蒐證後，昨晨將案件列作刑事案，已初步鎖定疑犯身份。 公安機關下午宣佈偵案件，表示經調查蒐證、聽取目擊者口供、基因鑑定後，證實疑犯是二十...
2017-06-17
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「抱狗深蹲挑戰」 表達對汪星人的愛
社交網站Instagram近日出現一遍挑戰風，它並非如「冰桶挑戰」般以慈善為出發點，而是表達主人對汪星人的愛。該項「抱狗深蹲挑戰」活動由運動博客艾莉莎發起，她率先在上載抱著金毛尋回犬深蹲短片，並留言道：，「有時候生活中需要一點笑容，如果有人想要加入，可以拍攝抱著你的狗或寵物深蹲的影片上傳，然後標註我」；但艾莉莎亦提醒主人，若狗狗真太大隻，主人切勿勉強自己，亦不要罔顧汪星人意願。活動至今吸引全球上千人響應，參與狗隻品種包括臘腸狗、玩具貴婦狗、芝娃娃、雪橇犬、拉布拉多尋回犬、金毛尋回犬。
2017-06-17
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PARK YOHO Genova下周開價
美國加息，但多個新盤照樣維持推盤步伐，其中新地旗下的元朗錦田北PARK YOHO Genova，日前開放現樓示範單位及會所予傳媒參觀，發展商明言最快下周開價應市。 新地副董事總經理雷霆表示，「元朗PA...
2017-06-17
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加息震盪減退 恒指回升61點 滙控表現佳力撐大市
港股經周四大跌逾300點後，周五於滙控(005)及多隻重磅內銀股力托下回升，恒指最多升154點，升勢受制於20天線全日僅升61點。以全周計，恒指累跌403點或1.55%；國指累積下跌207點或1.96...
2017-06-17
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洲際盃開戰 普京佈防立威
洲際國家盃今晚開鑼，東道主俄羅斯已應總統普京要求加強保安嚴防恐怖襲擊，並杜絕足球流氓滋事和種族歧視事件發生。同時普京亦下令俄軍於今晚揭幕戰A組賽事擊敗魚腩紐西蘭，該隊可望在聖彼得堡十字架球場大開殺戒，捧讓球主客和讓一球「主勝」。 （LeSports HK App今晚11:00直播） 今屆洲際國家盃作為俄羅斯明年世界盃的預演，一向愛面子的普京下令要主辦得有聲有色。為防止恐襲，俄方於四個舉行洲際盃的球場採取機場級別的保安措施，又派遣反恐部隊保護八支參賽球隊；每位入場的球迷均會派發識別卡核實身份。 同時針對足球流氓的問題，該國已通知國內俄超球隊和所屬球迷會，如果出現任何暴力事件會...
2017-06-17
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美式甜心百貨
來自美國的品牌BAN.DO，起初只是一所小型復古頭髮飾品店，憑着創辦人Jen Gotch的創意及努力，現在成為了的街頭生活百貨，涉獵範圍包括衣服、配飾，以至各式文具，風格充滿少女的可愛味道。 創辦人J...
2017-06-17
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33℃拍冬天戲 全身黑孝全BB頻抹汗吳鎮宇忍住熱忙o氹女
呢排日日過30℃，齋企喺街一陣都焗到透唔到氣，唔好話要着住冬天衫演戲啦！啱啱宣佈煞科，由福斯傳媒投資、劉德華監製、將於衛視電影台播出的迷你劇《香港華爾街》，早前喺新蒲崗拍攝一場大排檔外景戲，雖然已經係...
2017-06-17
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巴士的點評——父親教我不要甘於平庸
又到父親節，思念起過世的父親。他在鄉間讀了多年私塾，學聖賢之書，經常把學到的東西，教導5、6歲的我。他最常講的是「三人行，必有我師焉。擇其善者而從之，其不善者而改。」 父親十幾歲便從鄉下廣東三水走難來香港，臨行時，爺爺跟他說，要帶眼識人，不要跟人學壞，千萬不要像他一樣「食大煙」，所謂「大煙」，就是鴉片。據說爺爺當時是村長，薄有家財，但染上吸食鴉片的惡習。所以再三訓誡父親，不要學壞。 父親來到香港的初期是賣故衣（即舊衣服），後來學做裁縫。他說工作之後，體會到私塾老師教他的東西，果然是對的，「三人同行，必有我師」。這幾句大有來頭，原來出自孔子《論語．述而篇》。父親跟我解釋，是選...
2017-06-17
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威利熱流以逸待勞
田泰安停賽兩個賽馬日後，將在明日復出並策騎八駒上陣。他表示馬季只餘下八次賽事，所以已急不及待再次披甲，希望趕及多贏幾場頭馬，而在今次的座騎裏，以「威利熱流」和「好叻仔」最有機會為他帶來頭馬進帳。 現年...
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