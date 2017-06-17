﻿33℃拍冬天戲 全身黑孝全BB頻抹汗吳鎮宇忍住熱忙o氹女

呢排日日過30℃，齋企喺街一陣都焗到透唔到氣，唔好話要着住冬天衫演戲啦！啱啱宣佈煞科，由福斯傳媒投資、劉德華監製、將於衛視電影台播出的迷你劇《香港華爾街》，早前喺新蒲崗拍攝一場大排檔外景戲，雖然已經係夜晚9點幾，但體感依然有成33℃，男主角吳鎮宇和張孝全仲要着住秋冬西裝開工，血氣方剛的孝全BB當然熱到係咁抹汗，而老練的鎮宇為咗o氹掂拍檔的小妹妹入戲，仲又拖又抱，忍住熱即場教授演技課程，有時演員啲錢真係唔多易賺㗎！



採訪：李權威、李維隆、梁志明



早前《香港華爾街》在馬來西亞吉隆坡拍外景近一個月後，接着返港繼續開工，Keep住熱拍冬天戲，就算貴為影帝的吳鎮宇和張孝全，都一樣唔易適應，嗰晚仲要係落雨落唔出，體感溫度超過33度，兼要着秋冬西裝，確係辛苦嘅。



「張太」們心痛死



最初見劇中飾演財金官員「葉一抱」的鎮宇，先跟個小妹妹在麵檔演對手戲，據知小妹妹演麵檔老闆個女，但拍了約半個鐘，演律師的張孝全就埋位，再拍三人戲份。雖然只是文戲，但係着住全身黑的孝全BB，淨係坐喺度講對白，塊面已紅到好似飲醉酒咁，未埋位時更加不停抹汗，認真慘慘豬，「張太」們一定心痛死。鎮宇雖然啲衫淺色啲，但係加咗件絨布背心，淨係睇見都覺熱，仲要拍佢食埋麵，熱上加熱，所以未埋位他都打開衫鈕吹吹風。



教仔演戲有經驗



拍了幾粒鐘，將近半夜12點孝全BB終於搞掂收工，原來鎮宇同小妹妹要補拍番剛才的對手戲，所以「留堂」。可能為免全劇組捱熱，大家可以早啲收工，鎮宇即時慈父兼戲劇導師上身，先孖住執行監製及導演黃國強齊齊細心教小妹妹演戲，之後鎮宇再又拖又抱小妹妹去散步，喁喁細語邊o氹邊教小對手，之後更埋位試範一次，搞到小妹妹都好興奮。或者係之前鎮宇教囝囝Feynman演戲有經驗，果然小妹妹今次好快入到戲拍完收工，鎮宇當然即時除衫鬆一鬆啦！