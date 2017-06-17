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﻿拍劇中暑有前科

2017-06-17 列印
■去年鎮宇跟囝囝Feynman合演電影《費曼的夏天》。
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  由於拍劇時間長，加上好多時着的戲服特別厚，所以拍外景時中暑機會特別高。好似上個月歐陽震華為TVB重頭劇《誇世代》，在電視城拍外景時，突然眼前一黑暈倒，幸好身邊有邵美琪和張繼聰扶住，即刻送去醫療室先冇事。上年7月，TVB拍攝古裝劇《翻生武林》時，有指藝員李嘉以及幾個臨時演員共6人齊齊中暑，仲搞到Call救護車送院，都咪話唔嚴重呀！
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