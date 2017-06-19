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﻿連體嬰街頭漫步 顧修全拖「凸肚」女友返歸

2017-06-19 列印
■65歲的顧修全程攬實小女友在街頭散步，見其女友腹部隆起，似乎有喜事待公佈。
■從側面看，妙齡女友的肚皮明顯凸起。
■近年絕跡幕前的顧修全主力舉辦課程搵真銀，課程門檻由數千至十萬不等。
■兩度經歷婚姻失敗的顧修全，第二任妻子是其心理培訓中心助手林璻鈴（右）。
■顧修全是香港著名心理學家，當年經常接受傳媒訪問分析各大影星紅人的行為心理。
■等過馬路時，顧修全肉緊地攬實女友，兩人連體嬰般攬實互望，sweet爆。
■去年本報發現顧修全拖女友甜遊超巿，當時其女友身形纖瘦。
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        顧修全是香港著名心理學家，當年經常接受傳媒訪問分析各大影星紅人的行為心理，由於言行生鬼，事隔多年依然為人津津樂道；現實生活中，經歷兩段婚姻的顧博士似乎又再覓得真愛，去年首度被本報拍得跟年紀差一大截的小女友拍拖甜遊超巿後，日前再見他拖女友街頭漫步，最令人注目的，不是攬到實的連體嬰放閃行為，而是其妙齡女友凸起的肚皮，腰圓腹脹，看來65歲的顧博士仍然有心有力，恭喜。                 採訪：梁志明

        當年經常亮相媒體節目為藝人進行心理分析的顧修全，02年轉型從商大力推銷「中國偉哥」時，曾誇口要十年賺十億成一時佳話。

  事隔十年，唔知顧博士的十億賺夠未，但可以肯定的是博士現時生活幸福寫意，去年再度覓得真愛的他成功泵脹女友肚皮。

  日前見他拖着女友在銅鑼灣街頭散步，沿途博士說過不停，o氹得女友笑逐顏開，目測所見，其女友身形向橫發展，腰圓躉大，肚皮凸起，加配一雙平底鞋，未知是否真的有喜，但博士對她照顧有加，步速比平時慢兩拍外，過馬路時更緊張地攬到實，此等行為似乎另有玄機。
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