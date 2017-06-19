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﻿高海寧為出水芙蓉戲跑步戒口

2017-06-19 列印
■現場播出高海寧「出水芙蓉」的鏡頭
■高海寧為「出水芙蓉」鏡頭（右）努力跑步和戒口。
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　　謝賢（四哥）、陳百祥（阿叻）陳法蓉及高海寧等昨日出席新劇《賭城群英會》記者會，監製王晶表示期待《賭》劇早點推出，但為了精益求精，要花多點時間做後期的工作。四哥雖然一早到場，卻沒有接受訪問，但他在台上笑言35年沒拍TVB劇，見拍了一段時間仍未推出，擔心看不到。

　　阿叻在劇中有悲情戲，陳法蓉自言飾演他的另一半好開心，拍親熱戲時也沒有因為秀姑在場而感到尷尬。另外，現場播出高海寧「出水芙蓉」的鏡頭令人嘩然，她指這場戲押到最後才拍，並經過3個月的跑步及戒口忍食，令她進入人生最Fit的狀態，並表示：「o依家肥番啲，遲啲要拍瘦身廣告，又要開始跑步減肥喇。」
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