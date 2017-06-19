﻿林宥嘉唱到除衫又趴地

台灣歌手林宥嘉（Yoga）前晚在紅館舉行尾場演唱會，有糖妹和師弟陳俊皓、Eric Kwok及老婆葉佩雯去捧場。今次是他相隔3年後再在港開個唱，他坦言會爭取每分每秒唱歌，為演出練跳舞的他，更唱到除衫又趴地，並承諾好快會再來港開騷。



開場唱咗幾首歌後，林宥嘉即冧歌迷話：「不管是坐第一排，還是在山頂的觀眾，今天一定比昨天更精采。」當他唱《紀念品》時，林宥嘉開心到要跪地謝歌迷。全晚有兩次Encore，完場前他表示：「今晚很爽、很滿足；下次見，我愛你們。」完騷之後，問他第一場時有Fans叫他生BB，他笑言：「做演唱會之後已很累，要休息幾天，下星期有金曲獎，很緊張。生小朋友都是有計劃的，但不是今年，可是我也不想太晚。」而連續兩晚開騷，他表示老婆都有捧場。