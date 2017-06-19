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﻿克勤父親節舉家睇戲

2017-06-19 列印
■克勤現身慈善籌款晚會。
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　　李克勤前晚亮相《明愛暖萬心》慈善籌款晚會，他透露日前趁着空檔，一家四口赴日本旅行，跟兒子到主題樂園玩樂，笑言比返工更累。問及兩子可有買父親節禮物給他？克勤笑說：「梗係冇，佢哋話聽（昨）日要睇《加勒比海盜5》，所以會一齊睇戲食飯。」

　　克勤的紅館演唱會快將開賣，昨晚更跟粉絲玩網上直播，讓他們隨意點唱，不過問到哪首歌不會唱時，克勤直言：「當然係《舊歡如夢》啦，我會當睇唔到留言，時運高呀！」他續表示，原打算10月與家人到英國欣賞英超聯賽，但因連串恐襲而打消念頭。
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