﻿Beyonce被揭上周誕孖胎

昨日是父親節，美國饒舌天王Jay Z亦被踢爆再做爸爸，其天后妻子Beyonce被指已於上周順利誕下孖胎，不過兩夫婦暫仍未親自公佈喜訊，故未知孖胎的名字及性別。據《E! News》報道，一名女子日前被影到手持兩個寫有「Baby Girl」和「Baby Boy」字眼的汽球，以及一張寫上「B&J」的心意卡現身洛杉磯UCLA醫院，故盛傳Beyonce誕下的是龍鳳胎。不過，前美國總統奧巴馬日前錄製短片，祝賀Jay Z成為首位饒舌歌手打入唱作名人堂時，提到：「我們都是女兒的傻瓜，他將在迎接孖胎後打敗我。」有網民即留言Beyonce懷的是兩名女兒，惟影片已遭刪除。