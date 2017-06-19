﻿EXID九展開騷互數秘密

韓國女子組合EXID，因隊長率智停工養病，前晚以四缺一情況下在九展舉行粉絲見面會，四位成員正花、慧潾、Hani和LE除獻唱及跟歌迷玩遊戲外，更齊於會上互爆秘密，其中人氣成員Hani被爆最貪靚；慧潾則自揭食不停所以最為食，而且更是「遲到王」；最心急就是LE，還會着急到發脾氣；正花則是最正面的成員。



至於有「女漢子」之稱嘅Hani表現最豪爽，她一度把自己飲過的水交給男粉絲飲，不過該男粉絲怕其他粉絲呷醋才不敢飲偶像口水尾。另外，當見面會到尾聲時，全場觀眾舉起橫幅支持偶像，令四女大為感動，眼淺的LE更忍不住眼濕濕，她們之後以廣東話跟粉絲說：「我愛你」，又希望下次來開騷會更加完美。