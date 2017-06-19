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﻿拍《狂獸》張晉濕身喪打

2017-06-19 列印
■張晉與林家棟講述拍《狂獸》的苦樂。
■《狂獸》拉隊行上海電影節紅地氈。
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　　由張晉、余文樂及林家棟等演出的動作片《狂獸》前晚台前幕後拉隊行上海國際電影節開幕紅地氈，陣容鼎盛。昨日電影舉行發佈會，更播放兩分鐘的預告片。當中張晉有多場以一敵眾的械鬥場面，包括與余文樂，吳樾在風高浪急的船漁上展開生死之戰。

　　張晉表示在《狂獸》內由頭打到尾，經常受傷，「有一場跟吳樾在漁船上的打戲，十多個小時內要濕住身拍打戲，當時氣溫只有12度，其實好辛苦，拍攝時我要吃五種抗生素，防止傷口發炎，這是很難避免的，但每晚回到家裏，女兒知道我痛幫我貼膠布，這一刻甚麼都值得。」
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