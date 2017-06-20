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﻿USB未載歌曲檔案 《權志龍》遭拒納銷量榜

2017-06-20 列印
■GD在8月於香港舉行的巡唱門票於周五公開發售。
■GD的USB專輯除了甩色外，又不被視作實體唱片。
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　　前日在澳門完成兩場巡唱《ACT III， M.O.T.T.E》的BIGBANG隊長G-Dragon（權志龍），近期推出的個人新專輯《權志龍》惹來爭議，因他推出的USB專輯，歌曲沒有載入USB中，而是在USB內附載網址供樂迷下載，因而不被視為實體專輯。昨日韓國權威專輯銷量榜Gaon Chart宣佈《權志龍》不被視為實體專輯，因此其唱片銷量不會計算在專輯銷量榜，Gaon並對實體唱片作出定義，指是「聲音被固定在有形狀的物體」。

　　另外，GD的巡唱前日宣佈於8月25日及26日在香港亞洲國際博覽館舉行，門票將於周五公開發售。
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