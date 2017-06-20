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﻿麥當娜母兼父職嘲諷前度

2017-06-20 列印
■娜姐上載與仔女的合照，又祝自己父親節快樂。
■Victoria大讚老公是世上最好的父親。
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　　前日的父親節不少荷里活名人都上載丈夫與子女的合照，當中包括樂壇天后麥當娜、「碧咸嫂」Victoria Beckham、視星Kim Kardashian等。娜姐上載她跟兩名子女及四名養子的合照，更留言︰「祝我父親節快樂，因為我要面對……我就母親及父親，我不介意報章怎樣寫我。」有網友就指她明寸前度，包括女兒Lourdes父親Carlos Leon及兒子Rocco父親佳烈治。

　　另外，碧咸嫂就分享碧咸與四子女的照片，她大讚碧咸是世上最好的父親。不過失婚的畢彼特就要一個人過父親節，因安祖蓮娜祖莉上周六已帶同六名子女離開洛杉磯去旅行。網上圖片
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