﻿爆男友白只曾國祥 顏卓靈王敏奕：佢哋似喪屍

顏卓靈（Cherry）和王敏奕（Venus）最近合作電影《今晚打殭屍》，難得參與港產喪屍片，兩女都好開心，因題材新鮮又有趣，不過也拍得特別辛苦，除了避喪屍要喪跑外，王敏奕還要着住緊身婚紗來打。她們又大爆男友白只和曾國祥現實生活中，勁似喪屍的一面，真係幾鬼好笑㗎！



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



髮型：Ken Hui&Ryan Ma（王敏奕）



化妝：Onetung Ma（王敏奕）



服裝：rue Madame（王敏奕）、PortsPURE、eq︰iq（顏卓靈）



場地：Hotel SAV



在新片中Cherry和Venus齊齊打喪屍，前者負責玩高科技，後者就用真功夫，Cherry不諱言有點失望，「我不嬲都好羡慕人喺電影打得好有型，本嚟今次諗住有機會打，點知我係玩高科技，冇乜打嘅機會。」雖然Venus負責打，但要着住婚紗來打一點都不好受，「件婚紗好緊，根本食唔到嘢，仲要成日打，嗰排真係瘦咗好多。（男友會唔會心痛？）佢話我瘦啲仲好囉！不過睇到自己好似打得幾有型，都好開心，之後都唔介意繼續做打女。」



扮喪屍唔使化妝



談到跟男友白只合作，Cherry坦言拍攝投入角色，不覺尷尬。問到兩人男友何時最似喪屍時，她們即開心大爆料，Cherry笑說：「我哋拍戲對稿時，佢好鍾意除咗衫，好似有個Game裏面有隻肥喪屍，佢要扮嘅話可以唔使化妝呀！哈哈！」Venus就爆曾國祥，「佢開工捱完通宵戲時最似喪屍，仲要明明好攰都依然繼續煲劇或者睇戲，真係好鬼癲㗎！」不過兩人談到男友時，嗰個冧樣就知佢哋對住呢兩隻「喪屍」，其實係好Sweet啦！