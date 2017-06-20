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﻿爆男友白只曾國祥 顏卓靈王敏奕：佢哋似喪屍

2017-06-20 列印
■Cherry和Venus因合作成為好友，合照時特別鬼馬。
■王敏奕覺得曾國祥捱眼瞓煲劇，直情癲過啲喪屍。
■全戲要着住婚紗打的Venus，認為是最大挑戰。
■劇中Cherry跟男友白只有不少對手戲。
■Cherry笑言如果有續集要扮喪屍，白只能勝任。
■Cherry和Venus大讚一班扮喪屍的演員夠神似。
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        顏卓靈（Cherry）和王敏奕（Venus）最近合作電影《今晚打殭屍》，難得參與港產喪屍片，兩女都好開心，因題材新鮮又有趣，不過也拍得特別辛苦，除了避喪屍要喪跑外，王敏奕還要着住緊身婚紗來打。她們又大爆男友白只和曾國祥現實生活中，勁似喪屍的一面，真係幾鬼好笑㗎！

撰文：杜淑霞 攝影：李維隆

髮型：Ken Hui&Ryan Ma（王敏奕）

化妝：Onetung Ma（王敏奕）

服裝：rue Madame（王敏奕）、PortsPURE、eq︰iq（顏卓靈）

場地：Hotel SAV

        在新片中Cherry和Venus齊齊打喪屍，前者負責玩高科技，後者就用真功夫，Cherry不諱言有點失望，「我不嬲都好羡慕人喺電影打得好有型，本嚟今次諗住有機會打，點知我係玩高科技，冇乜打嘅機會。」雖然Venus負責打，但要着住婚紗來打一點都不好受，「件婚紗好緊，根本食唔到嘢，仲要成日打，嗰排真係瘦咗好多。（男友會唔會心痛？）佢話我瘦啲仲好囉！不過睇到自己好似打得幾有型，都好開心，之後都唔介意繼續做打女。」

扮喪屍唔使化妝

　　談到跟男友白只合作，Cherry坦言拍攝投入角色，不覺尷尬。問到兩人男友何時最似喪屍時，她們即開心大爆料，Cherry笑說：「我哋拍戲對稿時，佢好鍾意除咗衫，好似有個Game裏面有隻肥喪屍，佢要扮嘅話可以唔使化妝呀！哈哈！」Venus就爆曾國祥，「佢開工捱完通宵戲時最似喪屍，仲要明明好攰都依然繼續煲劇或者睇戲，真係好鬼癲㗎！」不過兩人談到男友時，嗰個冧樣就知佢哋對住呢兩隻「喪屍」，其實係好Sweet啦！
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