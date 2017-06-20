在眾多超級英雄中，吳亦凡最鍾意Iron Man，「因為佢好堅持自己嘅原則同目標，覺得好有意思，最重要佢套高科技盔甲實在太有型了。」另外Kris亦著手培訓未來小特工，在其指導下，7位響應正義號召的小朋友分別化身蜘蛛俠、Iron Man和美國隊長，發掘自己的英雄潛能。
空降迪士尼樂園教細路 吳亦凡做特工導師
在眾多超級英雄中，吳亦凡最鍾意Iron Man，「因為佢好堅持自己嘅原則同目標，覺得好有意思，最重要佢套高科技盔甲實在太有型了。」另外Kris亦著手培訓未來小特工，在其指導下，7位響應正義號召的小朋友分別化身蜘蛛俠、Iron Man和美國隊長，發掘自己的英雄潛能。
群情洶湧 食環褪軚 紙皮婆婆獲撤控
食環署以「無牌販賣」及「阻街」為由，檢控一名以一元向外傭售賣紙皮的七十五歲朱婆婆，引來市民聲討及抗議。民情洶湧之下，食環署昨天宣佈撤銷有關檢控，朱婆婆現身感謝市民和各界的支持和幫忙，令公義得以彰顯。 ...
2017-06-20
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旅居中美洲千里達 賭場華裔東主夫婦遭擊斃
中美洲國家千里達及托巴哥一對經營俱樂部及賭場生意的華裔夫婦被槍擊身亡。二人在當地時間上周四駕車抵達一個停車場，還未及下車便遭兩名男子走近開槍擊斃，當日更正值女死者的生日，警方估計這並非一宗搶劫案或偶發案件。 當地警方表示，該對華人夫婦在上周四下午六時四十五分左右，駕駛私家車抵達位於千里達Marabella市Kosume Bar的停車場，雖有保安駕車緊隨，但該對夫婦下車前突然遭兩名身穿黑色連帽衫的男子靠近，從座駕的另一側向車內射擊，其後槍手乘坐預先準備好的車輛離開。 警方事後在現場發現七十五枚彈殼，指兇徒所持的武器火力強勁，由於夫婦車上的物品沒有丟失，警方估計這並非一...
2017-06-20
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英國車撞回教徒恐襲 白人兇手身份曝光
英國倫敦再爆恐怖襲擊事件！一輛客貨車於當地時間周一凌晨時份在倫敦北部芬斯伯里公園區，駕車撞向一間回教清真寺外的人群，造成至少十人受傷，現場有一名男子死亡，其死因暫未能證實是否與襲擊有關。當地傳媒昨晚報道，被捕男子為四十七歲的男子奧斯本（Darren Osborne）。 據目擊者稱，事發前該清真寺外有一名老翁抵受不住酷熱暈倒，其他人上前幫忙照顧，客貨車（見圖）就在此時剷上行人路撞向人群。當局接報後隨即派出大批人員趕到，封鎖現場調查，涉事的四十七歲白人司機，當場被群眾制服後，再轉交給到場警員。當地傳媒昨晚報道，被捕男子為四十七歲的男子奧斯本（Darren Osborne），居於...
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屋苑續錄上車客入市
據星島地產網報道，二手再錄上車客市價入市個案，美聯助理區域經理黃遠基表示，牛頭角淘大花園M座高層3室，面積322方呎，屬2房間隔，獲上車客斥資470萬元承接，呎價14596元，據悉，買家為同區上車客，...
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科技金融帶頭造好 納指反彈 杜指升144點
美股周一早段續展升勢，杜指再創日內新高，曾升122點，見21506點，科技股為主的納指曾反彈1.4%。美股昨日數據淡靜，大市在科技股和金融股帶頭造好，紐約儲銀行長杜德利唱好經濟前景，但油股偏軟。 ...
2017-06-20
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葡西新星和格戰
西班牙於U21歐洲國家盃B組首仗藉皇家馬德里鋒將馬高阿辛斯奧連中三元，5:0大勝馬其頓，葡萄牙則有拜仁慕尼黑中場連拿度辛捷士在首輪建功取開門紅。兩大新星今晚次輪分組賽在波蘭格地尼亞交手料難分高下，和局可捧。 （香港時間周三凌晨0:00開賽） 阿辛斯奧延續剛季季尾於皇馬的勇態，在U21歐國盃首仗大演帽子戲法率領「小牛」贈馬其頓五蛋。教練卡拿迪斯大讚這名廿一歲新星：「他向全隊樹立一個榜樣，就是任何賽事都全力以赴。他曾經為大國腳披甲，又踢過歐聯決賽，但在U21歐國盃仍有強烈爭勝心。」 葡萄牙亦有十二次為國家隊披甲的連拿度辛捷士壓陣，此子在B組首輪亦攻入一球，助球隊2:0輕...
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美國奧蘭多 海陸空親子遊
相信不少家長現正計劃暑期外遊行程，美國東岸名城奧蘭多（Orlando）有全球最大、剛增設《阿凡達世界》園區的迪士尼世界，也有刺激水上樂園、太空中心，以及水族館及蠟像館等多元化遊樂設施，親子遊最適合不過...
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許冠文陪妻睇戲二人世界 謝賢男人幫「飯堂」歎咖啡
周日(18日)剛過的父親節，兩位星級Daddy謝賢和許冠文分別現身中環和銅鑼灣。兩人仔大女大，唔使一定要正日陪父親嘅，所以兩位星爸各自安排節目過Ｓunday。先有就快80歲嘅四哥謝賢，當日佢為新劇《賭...
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巴士的點評——IS末日將至 恐怖份子四散襲擊
大家有沒有發覺，最近多了很多恐怖襲擊，在全球各地發生。在過去一個多月內，英國、澳洲、巴基斯坦、菲律賓和伊朗也接連發生多宗與伊斯蘭國（IS）有關的恐襲，其中在巴基斯坦南部，伊斯蘭國綁架兩名中國男女，最後在六月八日宣佈已將他們處死。這是去年十二月伊斯蘭國在官網公佈以維吾爾語發表針對中國的宣傳後，首次證實有中國人被伊斯蘭國綁架殺害。恐襲開始針對中國，離我們沒有想像中那麼遠。 為何伊斯蘭國的恐襲竟如放煙花一樣，全面爆發？據熟悉反恐情況的知情人士表示，這與伊斯蘭國在伊朗和敍利亞全面潰敗有關，西方世界過去有很多人投奔了伊斯蘭國，如今伊斯蘭國在敍利亞的「首都」拉卡被美國支持的聯軍重重包圍...
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騰龍超影大有祈望
祈普敦自從月初夥拍「喜旺寶」贏出三級賽獅子山錦標後，已連續四次賽事無贏馬，然而明晚谷戰其五匹座騎實力不差，昨晨他收操後表至對「騰龍超影」和「自由飛翔」的機會最感樂觀，個人當有望打破悶局重踏凱旋門。 第七場蘇廄「騰龍超影」季內六戰谷草千二，得過一冠兩亞一季一殿，表現特別準繩，當中曾有一仗配祈普敦出戰而得亞軍，明晚人馬重逢，騎者說︰「我還記得『騰龍超影』在我胯下得亞軍的那一役，牠不但排外檔走蝕位，而且早段步速實在太慢，未能趕過頭馬實在不值。此駒衝刺力強但卻不能維持太久，跑短直路的谷草千二米正合發揮，今次回到三班出賽及排三檔，只要跑出本身水準，定是爭勝分子之一。」 第二場「自由飛...
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