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﻿空降迪士尼樂園教細路 吳亦凡做特工導師

2017-06-20 列印
■Kris最鍾意Iron Man。
■Kris教7位小朋友做英雄。
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　　前EXO成員吳亦凡（Kris）日前接到神秘任務，去香港主題樂園做特工導師，佢帶領7位小朋友練習美國隊長、蜘蛛俠及Iron Man嘅絕技。

　　在眾多超級英雄中，吳亦凡最鍾意Iron Man，「因為佢好堅持自己嘅原則同目標，覺得好有意思，最重要佢套高科技盔甲實在太有型了。」另外Kris亦著手培訓未來小特工，在其指導下，7位響應正義號召的小朋友分別化身蜘蛛俠、Iron Man和美國隊長，發掘自己的英雄潛能。
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