 Advertisement
  • 2017年6月20日 星期二
  • 27º
  • 86%
熱門： Celine執紙皮李嘉誠王傑恐襲

日報新聞 > 娛樂

﻿子華封佘詩曼做「Sexy man」

2017-06-20 列印
■子華（左）與阿佘（右）在台上妙語如珠。
Previous Next

　　黃子華、佘詩曼及張智霖（Chilam）等前日在上海一發佈會中宣佈，Chilam和阿佘再結片緣，拍完《常在你左右》後，下月會再合作新片《洩密行者》，Chilam將飾演差人，阿佘則會首度演記者。

  阿佘和子華、C君合演爆笑新片《棟篤特工》則會在明年新春檔期上映，這是子華相隔15年再自編自演電影。子華與眾演員在台上妙語如珠，更即場以佘詩曼的中文名發音改成「Sexy man」作為伊人的「英文名」，惹來哄堂大笑。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd