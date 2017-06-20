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﻿陳家樂新劇做黎耀祥阿爺

2017-06-20 列印
■陳家樂（右）首次拍劇與祥仔（右）及姜大偉合作。
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　　黎耀祥、姜大衛、陳家樂及林夏薇昨日為新劇《逆緣》試造型，陳家樂首次為無線拍長劇，飾演黎耀祥的爺爺，因抗日時期他被急凍做實驗，後來解凍與姜大偉、黎耀祥三爺孫重逢，祥仔笑言估不到有個「冰鮮阿爺」。

　　家樂表示未接觸過三機拍攝，雖然為拍此劇推了一部電影，但他不覺得是損失，他透露媽咪很鍾意祥哥，與祥哥合作是他的光榮，加上嫲嫲一直希望在香港電視看到他的作品。祥哥指出今次與家樂、姜大衛的父子孫關係有創意。
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