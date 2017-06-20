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﻿父女漏夜離港 Celine爸避談目的地

2017-06-20 列印
■譚爸爸前晚攜Celine於機場離港。
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　　現年9歲的譚芷昀（Celine）於美國著名才藝節目《全美一叮》，憑選唱天后Celine Dion名曲《My Heart Will Go On》而人氣急升。Celine前晚跟爸爸譚順生齊現身機場，問兩人此行去哪裏？譚爸爸謂只和女兒Celine一起去玩，太太和細女未有同行。

　　講到譚詠麟大讚Celine是「明日之星」，譚爸爸稱有留意也多謝對方，笑言可能大家都姓譚，又謂沒想過Celine的演出片段有那麼多人看。至於Celine將來是否想做歌星？譚爸爸笑言：「遲啲update你，我哋要入閘喇。」說罷攜Celine入閘。
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