 Advertisement
  • 2017年6月20日 星期二
  • 27º
  • 86%
熱門： Celine執紙皮李嘉誠王傑恐襲

日報新聞 > 娛樂

﻿三哥開P歡度59歲牛一

2017-06-20 列印
■三哥（中）與三嫂及兒子齊慶生。
Previous Next

　 苗僑偉（三哥）前日59歲生日，圈中人緣甚廣的他前晚獲「三嫂」戚美珍、兒子苗俊，與眾圈中好友曾志偉、黃宗澤、高海寧、馬德鐘等開派對慶祝。三哥謂近日忙於拍攝網劇《飛虎極戰》，原本沒打算開派對慶祝，但因認識場地老闆，三嫂才臨時安排。問到生日願望會否希望飲女婿或新抱茶？三哥稱仔女自有分數，結婚問題急不來。

　　對於不少網友讚三哥保養得宜，三嫂戲言：「三哥信晒網友嘅說話，當正自己40歲好招積。不過對佢嚟講係一種動力，喺幕前工作唔可以偷賴，而且心境最重要。」至於明年「登陸」可會擺大壽慶祝？三哥笑笑口說不會，反而會低調度過。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd