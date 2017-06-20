﻿許冠文陪妻睇戲二人世界 謝賢男人幫「飯堂」歎咖啡

周日(18日)剛過的父親節，兩位星級Daddy謝賢和許冠文分別現身中環和銅鑼灣。兩人仔大女大，唔使一定要正日陪父親嘅，所以兩位星爸各自安排節目過Ｓunday。先有就快80歲嘅四哥謝賢，當日佢為新劇《賭城群英會》宣傳完後，就相約三位老友去置地「飯堂」歎啡，四個男人一個墟。而74歲嘅影壇「冷面笑匠」許冠文，就孖太太恩愛出巡，去時代廣場睇戲行街，沿途兩公婆笑得好甜好開心，無仔女在身邊都一樣happy！



採訪：梁志明、李權威







四哥謝賢呢排變得高調，皆因日前吸金王乖仔霆鋒送咗層8,500萬嘅淺水灣道低密度豪宅怡峰畀老父。望海豪宅實用面積約1,939方呎、兩房兩廳連一個套房，作為父親節兼daddy 下月80歲大壽禮物。



霆鋒一早送豪宅



周日，四哥先出席新劇《賭城群英會》記者會，事隔35年復出拍劇嘅四哥跟85歲劉兆銘在台上跟阿叻(陳百祥)談笑風生。其後，四哥約咗班老友去佢最愛嘅中環Landmark Cafe歎茶。黑超四哥叫咗杯espresso慢慢歎，同枱三位中年老友都不時被影到與四哥在「飯堂」high tea。席間，身穿牛仔裝白tee嘅呂良偉咁啱在同一餐廳下午茶，佢臨走前搵四哥吹水，二人愈講愈high，四哥掩嘴猛笑，男人幫吹水過日辰都好過癮O架！



o氹妻高手



另一邊廂，影壇「冷面笑匠」許冠文孖結婚約45年嘅愛妻去時代廣場拍拖。許冠文育有一仔一女，44歲嘅大仔許思維幾年前從北京回港生活兼加入娛圈。做父親經理人嘅思維早前又執導紀錄片《海報師》，令父親老懷安慰。平日愛打高爾夫球、釣魚及湊孫為樂嘅許冠文，當日帶妻先睇場五點半，7時半左右睇完就去超市閒逛，其間買了一袋餅乾零食，二人就在food court坐低醫醫肚，再買罐diet coke濕濕口。唞咗半小時，兩夫婦離開等的士。其間見許冠文「手口並用」落力講笑o氹妻，「忠粉」愛妻一直甜笑回應，恩愛放閃！