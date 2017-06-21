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﻿「莉亞公主」遺體驗出多種毒品

2017-06-21 列印
■嘉莉憑扮演「莉亞公主」紅遍全球。資料圖片
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　　曾於《星球大戰》系列中，扮演「莉亞公主」的荷里活女星嘉莉菲莎（Carrie Fihser）去年由倫敦飛回洛杉磯的航班上心臟病發昏迷，其後送院救治，搶救四日後終告不治；惟當時嘉莉家人反對驗屍官對她進行全面解剖，故只能對她進行有限度解剖，確定死因。

　　有關嘉莉的驗屍報告日前公開，指她因睡眠窒息、心臟病及其他因素導致死亡；至於其毒理報告亦於前日被公開，指在嘉莉遺體內發現多種毒品，包括海洛英、可卡因、鴉片、美沙酮及搖頭丸等。嘉莉的女兒Billie Lourd隨後表示，母親一生與毒品及精神病搏打，希望她的死可喚醒世人的精神病及濫藥問題的關注。
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