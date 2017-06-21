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﻿Miles醉酒鬧事遭拘留

2017-06-21 列印
■Miles因醉酒而在獄中逗留4小時。資料圖片
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　　憑荷里活電影《鼓動真我》而人氣急升的男星Miles Teller，涉於周末在美國聖地牙哥與好友舉行派對期間醉酒鬧事被捕，不過Miles隨後在社交網站強調自己沒被捕，只是被拘留，警方也無證據落案起訴他犯罪，更叫網友不要相信八卦網站的報道。

　　聖地牙哥警方亦發聲明，稱Miles與好友在街上遊蕩時引起警方注意，才上前截停他們，警方亦有理由相信Miles當時受酒精影響行為，才決定帶走他，送往戒酒中心，但Miles表現非常不合作，戒酒中心也拒絕讓他入住；Miles最後因醉酒被帶返監獄中逗留了4小時，後來不用保釋就可離開。
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