 Advertisement
  • 2017年6月21日 星期三
  • 26º
  • 96%
熱門： Celine執紙皮李嘉誠王傑恐襲

日報新聞 > 娛樂

﻿修哥鮑姐助陣 李克勤MV派洋葱

2017-06-21 列印
■修哥表示多年沒跟克勤合作，所以這次一叫即到。
■克勤新歌MV找來修哥鮑姐助陣。
Previous Next

　　李克勤為慶祝入行30周年推出新專輯《30克》，每首作品都好有意思，像剛派台的《失魂記》，就是講大家近年非常關注的腦退化症，MV由克勤好友梁榮忠執導，還邀請胡楓和鮑起靜兩位老戲骨助陣，情節感人。

　　構思這首歌時，克勤已意會這個題材會引很多人有共鳴，鮑姐在MV中飾演患上腦退化症的婆婆，而胡楓就是待在她身邊，不離不棄的老公，克勤坦言得到前輩們的助陣興奮萬分，鮑姐笑指克勤是自己偶像。拍攝當日天氣酷熱，克勤非常關心兩位老人家狀況，時刻叮囑他們休息喝水。MV故事情節熱淚盈眶，首次為MV執導的梁榮忠說：「我覺得克勤好大膽，因我未拍過MV，佢真係唔怕爛尾。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd