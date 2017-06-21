 Advertisement
  • 2017年6月21日 星期三
  • 26º
  • 96%
熱門： Celine執紙皮李嘉誠王傑恐襲

日報新聞 > 娛樂

﻿「喪爆」萬梓良剃頭報恩

2017-06-21 列印
■萬子堅持擸牛肉刀剃頭，表現勁喪。
■萬子七情上面，令吳家麗哭崩人前。
Previous Next

　　快將60歲的萬梓良（萬子），近年受糖尿病困擾，一直推戲養病，已有四年沒拍戲的他，最近接拍盧煒麟執導的土炮喪屍電影《今晚打喪屍》未上映已揚威海外，入選歐美三大影展，不少影評人大讚萬子戲中的崩喪表現，如擸牛肉刀剃頭報恩一幕。

　　導演表示劇組原安排萬子用剪刀剃頭，誰知萬子堅持「古惑仔一定要用牛肉刀！」最終急忙找來一把未開封的牛肉刀拍攝，萬子七情上面令效果更逼真，引發同樣好戲的吳家麗當場哭崩跪地，久久未能平復，嚇窒張繼聰、白只等人，最後要萬子出手安撫才能平復情緒。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd