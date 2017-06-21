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﻿成龍領軍北京表揚成家班

2017-06-21 列印
■大會播出成家班舊照及表揚他們的貢獻。
■成龍進行打手印儀式。
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        成龍昨日在北京率領眾多「成家班」成員，出席慶祝成家班成立四十周年活動，並以成家班名義成立基金。成龍等更進行打手印等儀式，曾志偉、陳勳奇和洪天明等均有出席，張國立、Tony Jaa、彭于晏和姜文等紛拍片祝賀，阿諾舒華辛力加、元彪、馮小剛及洪金寶等暢談成家班縱橫娛圈舊事。

  成龍透露，昨日的活動籌備一年，以表揚成家班的努力。問到會否傳承與兒子房祖名？成龍指兒子要做生意承傳不到。成龍亦指祖名的新碟將於暑假推出，並代祖名否認與歐陽娜娜拍拖，但成龍坦言曾與娜娜共膳，並讚她人品好呢！
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