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﻿衛詩雅嫌自己太Chok

2017-06-21 列印
■衛詩雅大方地讓Ansheles餵食。
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        衛詩雅、來自俄羅斯的Ansheles和鄧月平（Larine）等，昨日齊出席一公開活動，衛詩雅看到自己拍攝的片段時大呼尷尬，原來是因為自己拍攝時的表情太Chok，當她即場與四位男拍檔玩自拍、咀嘴、餵食和對望時就未見尷尬。衛詩雅亦大爆有男拍檔不敢望她甚至縮開迴避，要她出手捉着對方互望呢！

  Larine則透露，目前每星期都要上兩堂鋼管舞課，自己的技術仍屬「BB級」，每每上堂後雙腿都會留下瘀痕！問到現在的感情生活，Larine就未有正面回應。
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