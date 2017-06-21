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﻿燕瘦環肥乜都有 港姐首輪面試大亂鬥

2017-06-21 列印
多倫多Kelly ■24歲的Kelly Ng來自多倫多，貌似李若彤的她笑容甜美，看來有機會於次輪面試再見！
「真空」Perrie ■長髮索女Perrie「真空」上陣晒身材，並言明不懂廣東話。
三藩市Nicole ■三藩市回港參選的胡美貽（Nicole）23歲，畢業於爾灣加州大學（UCI）的她自言有夾股開餐廳。
《深宮》Zoe ■杜芷綾（Zoe）近期參演無線劇《深宮計》，未知會否有助入圍呢？
浙江Sophia ■來自浙江的Sophia穿上自己設計的「龍袍」面試，其社交網亦不乏火辣泳裝照！
驚嚇精選 否認整容 ■尖V面、間尺鼻和豐唇集一身的Angelica否認曾整容。
驚嚇精選 份量驚人 ■骨架頻大的Joyce穿橫間裙，份量更驚人。
驚嚇精選 長面公主 ■Joshna以公主Look登場，超長面形好易認。
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        《2017香港小姐競選》昨於電視城舉行首輪面試，逾百人「開戰」，面試者燕瘦環肥包羅萬有，質素一如以往有「驚」有「喜」大亂鬥，當中不乏來自外地的靚女挑機「本地薑」，亦有人極速被「起底」，且看能否成功打入次輪面試！本報記者
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