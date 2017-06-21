﻿「咪神」狂操馬甲線 36E陳婉衡布吉

半裸大解放



擁36E驕人上圍的無線新「咪神」陳婉衡Alycia，每次出鏡例必性感去盡，加上練出令人眼紅的馬甲線和渾圓靚股，吸金CP倍升，難怪炎夏未到已被招喚埋位拍攝新一輯Amazing Summer節目。身材弗到漏的Alycia早前更飛到布吉提早「倒奶」迎夏日，全程三點式跟陽光玩遊戲，返到酒店更即興拍下半裸出浴寫真，僅以泡泡遮心口，私影靚相，火辣爆燈。撰文：彭保迦



無線改革開放後，一班肉彈囡囡胸羣而出，當中最吸睛的，莫過於華姐出身的陳婉衡Alycia，36E上圍配23吋小蠻腰，CP值爆燈，加上每次落場玩水着活動都唔錫身搏到盡，難怪能穩坐「咪神」寶座。



考慮到天體海灘



炎夏未到，Alycia已聯同陳瀅、雨僑等人埋位拍攝新一輯Amazing Summer節目，大玩瘋狂水着遊戲，最近又飛到西班牙拍攝新一輯《3日2夜》旅遊節目，身在巴塞隆拿的她預告要勇闖天體沙灘，「這邊天氣好好，海天一色，最正係見到有好多型男索女無上裝曬太陽，個個都操到好fit，腹肌好結實，我睇得好開心，過兩日會落沙灘玩。」



說到早前的布吉之旅，Alycia坦言每年暑假都爆騷，所以預先給自己一個假期小休，可惜遇上當地雨季，曬太陽的時間不太多，細雨綿綿惟有留在酒店房影相自娛。



拍戲唔敢露三點



池畔比堅尼相，張張有睇頭，閂埋房門的性感肉照更惹火，Alycia笑言拗腰趷pat是指定動作，「你都唔知拗腰拗得我幾辛苦，因為同行朋友買了部新相機，所以影咗好多靚相，我主要係被『試機』，好開心，出來效果好靚，可能人在外地會更輕鬆自在，即使半裸出浴都好自然。」



問到性感底線，Alycia笑言只敢露pat pat，「我未敢露三點，不過如果遇到好劇本和好對手都唔介意露，但就唔想為露而露，對手係梁朝偉的話，我諗我夠膽去盡。」問到緋聞男友黃毅進會否唔高興？Alycia即撒嬌說：「我哋係好朋友，大家都係呢一行，好明白，只要係健康性感，都唔使攞批文嘅。」