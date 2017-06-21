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﻿無線新「咪神」

2017-06-21 列印
　　26歲華姐出身的陳婉衡，12年回港選港姐，被網民稱為「巨胸泳兒」，簽約無線後，Alycia先後在娛樂台及J2台旅遊節目做主持，包括《3日2夜》、《賞遊澳門》，當中在《山系女行Yama Girl》中穿低胸熱褲「倒奶」行山開始為人注目，前年在《超強選擇1分鐘》節目的水着遊戲中大晒五吋事業線，成功突圍，自此被封為新一代「咪神」，獲無線力捧。
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