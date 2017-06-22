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﻿44歲沈銀河疑仰藥送院留醫

2017-06-22 列印
■沈銀河下嫁池尚昱後息影多年。 資料圖片
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　　韓國傳媒昨日報道，著名韓片《八月照相館》及《愛的肢解》女主角、現年44歲的息影紅星沈銀河，傳於前日凌晨約1時，疑因服用過量安眠藥輕生後，被救護車送往急症室救治，其後轉VIP病房留醫，情況穩定。沈銀河在05年下嫁韓國國會議員池尚昱後息影，池在前日曾透露，有家人的健康不穩需要他照顧。

　　沈銀河曾因被家人反對與富商鄭豪泳拍拖而離家出走，01年宣佈將下嫁鄭但其後悔婚。鄭在09年與「大長今」李英愛結婚。
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