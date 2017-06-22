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﻿凜凜花被揭未來老公是粉絲

2017-06-22 列印
■現年20歲的凜凜花日前宣佈婚訊。資料圖片
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　　日前在AKB48總選舉中突然宣佈婚訊的NMB48成員須藤凜凜花，繼續成為東瀛傳媒焦點。據雜誌《週刊文春》昨日報道指出，凜凜花不單「犯禁」拍拖，原來她的對象、年約24歲的「A氏」亦是她的粉絲！

　　凜凜花被指和未來老公A氏交往已超過一年，男方是凜凜花家人開的小酒館常客的好友，A氏是在一次派對中結識凜凜花並擦出愛火花！
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