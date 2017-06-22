﻿多年後再結戲緣 吳家麗爆萬梓良唔再火爆

吳家麗接拍本土喪屍片《今晚打喪屍》全因對喪屍片有情意結外，她坦承為萬梓良而戰：「佢係戲癡，係有爆炸力嘅演員，同佢合作好享受，簡直係冇得輸！」家麗姐更大爆萬子哥畀老婆郭明黎「治」到溫馴晒，以前好有火嘅佢變得好溫和，十足導盲犬。 採訪：方騫平 場地：東華三院I Bakery愛培餐廳



吳家麗跟萬子只於85年合作拍攝過一部TVB劇《薛仁貴征東》，不過卻印象難忘：「萬子哥喺《大內群英》時經已爆紅，當年自己只係訓練班嘅小演員，佢好戲到令人留下深刻印象。時至今日，萬子哥依然係萬子哥，佢對演出仲係好有要求，單係演一場食住意粉講對白嘅戲都相當勁，可以吸引到全場演員凝視。不過，家陣佢成日話有糖尿病要退休，如果佢真係唔拍就真係香港觀眾嘅損失，即使佢快到60歲，個樣都唔係好似啫。我o依家心態覺得好拍檔難求，加上我同佢都係戲癡就最啱feel。」



揀伴最緊要合眼緣



戲中吳家麗接手父親粵劇社做班主，自幼理想係做個出色花旦，萬梓良飾演她初戀情人，但對方害到她跛腳不能實現理想，故對他又愛又恨。



她大力推介：「呢套戲集友情、親情、愛情及黃昏戀一身，只係用喪屍片去包裝，好吸引，尤其係面對災難，人與人之間點去溝通，好值得去反思。」問到53歲風韻猶存的吳家麗現實中可有「收兵」？



她大笑說：「後生時就有，當年唔係叫『兵』，係叫知己，不過嗰段日子有成10組8組戲在身，日日佗住個call機開工趕戲，連瞓都冇時間瞓邊得閒接受關心呀。哈！o依家都揀無可揀啦，有心情，合眼緣先算，要揀個令自己舒服嘅人唔好難為自己，所以要好多時間去了解。」