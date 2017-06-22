﻿齊撐領賢慈善基金《韻樂盛世》陳奕迅欣喜與Renée Fleming合唱

陳奕迅（Eason）與國際著名女高音歌唱家Renée Fleming，昨晚為王幼倫創辦及擔任主席的「領賢慈善基金」《World In Tune韻樂盛世》慈善晚宴首度合唱，Eason選唱葉德嫻曾翻唱的名曲《I Want》，他估不到Renée亦鍾意這種鬼馬風格歌曲，亦大讚Renée對音樂有很大包容性！



「領賢慈善基金」昨晚舉辦的《World In Tune韻樂盛世》慈善晚宴星光熠熠，Eason和Renée Fleming外，出席者還有籌委會成員之一的Eason老婆徐濠瀠、楊千嬅與丁子高夫婦、陳寶珠、梅雪詩、鍾鎮濤、范姜和金燕玲等，還有城中名流李國寶夫婦、周國豐夫婦、葉澍堃夫婦、名媛何倍倩等。



Eason喜道，這晚有幸跟Renée合作，他簡直是「流口水」，因聽過她不少歌曲，大讚她的聲音能量好勁、好正面，昨晚站在Renée身邊不覺得有壓力，反而好舒服。Eason選了50年代葛蘭和80年代葉德嫻先後翻唱過的經典歌《I Want》跟Renée合唱，他有感此歌可容納多種語言，估不到Renée也認同，「一位女高音會唔會接受到唱鬼馬歌？冇諗到佢好鍾意，佢鍾意唔同音樂可以融合埋一齊，好多包容性。」



Renée坦承很難拒絕好友王幼倫的邀請，也為今次跟Eason合作而興奮，亦讚他既是歌手也是演員，涉獵範疇很廣，而且為人風趣，尤其喜歡他很有能量及質感的聲線。Renée多次訪港，上次帶同家人來玩，感覺香港似「小紐約」。



「領賢慈善基金」創辦人及主席王幼倫談到促成Eason和Renée同台合唱並非講錢，「領賢」有很多音樂項目，邀得兩位巨星支持感到榮幸，笑言認識兩人故不會托手踭，亦覺得他們會擦出火花，讓與會者聽出耳油！