﻿陳嘉桓恨嫁急徵男友

陳嘉恒前晚出席食肆開幕活動，談到相隔3年即將為TVB拍再《Amazing Summer》，她感慨指上次拍檔葉翠翠和吳若希已榮升人母，監製都指該節目旺桃花，今年應該輪到她與雨僑，但雨僑已有男友羅力威，唯獨她未有着落。雖然閒時有快將兩歲的胞弟做小情人，但始終Dry足兩年也恨拍拖，也不介意「閃婚」，因現在拍拖都會視為結婚對象，她更即場高呼歡迎介紹男友，坦言不敢參加speed dating或交友網站識男仔。同場的筱靖講到投資7位數字開設的德國菜餐廳，早前發生拖數及欠薪問題，她已採取法律行動，不過因餐廳生意好，她會再投資7位數字獨力重開餐廳。