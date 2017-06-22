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﻿約滿華納在即周柏豪感不捨

2017-06-22 列印
■周柏豪到電台錄廣播劇。
■連詩雅已約滿華納。 資料圖片
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　　連詩雅所屬的經理人公司種星堂，近日被指因合約問題而遭華納唱片入稟控告。連詩雅的同門師兄周柏豪昨為商台錄製廣播劇《歐陽志強》時，透露雖快將約滿華納，但一直有了解事件，不過因涉及法律而不可講太多。

　　周柏豪表示，他會尊重合約，亦希望獲別人尊重，若不受尊重的話，就會取合約來討回公道，亦希望無論合約、道德、人格及商業上都是公平，問心無愧，並稱離開華納感到不捨。

　　至於種星堂方面則表示已交由律師處理事件，但因案件已進行法律程序不便講太多，只可說連詩雅於6月中已約滿華納，認為公道自在人心。
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