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﻿沙灘食包晒身材 王麗嘉又出「線」

2017-06-22 列印
■Flora曾與謝天華合照。
■王麗嘉的泳照甚火辣！
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　　王敏德與名模馬詩慧次女王麗嘉一直銳意闖模界發展，近來頻於社交網站上載比堅尼照，大晒火辣身材！王麗嘉昨再分享泳裝照，見她坐在沙灘上吃漢堡包，似吃得津津有味，加上其深長「事業線」再度表露無遺，難怪獲網民大讚「Sexy Girl」！

　　另外，前日港姐首輪面試其中一位參加者Flora是律師，但於上月辭職備戰參選港姐，她亦與前大狀林作相熟。林作昨於社交網表示：「連續第三年有律師朋友參選，高學歷嘅人投身幕前，睇怕已成趨勢。」從Flora的社交網可見她生活多姿多采，早前更入後台與謝天華合照。

圖：網上圖片
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