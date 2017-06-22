﻿攜書入北韓受查 洪永城簽悔過書甩身

洪永城屢為無線拍攝旅遊節目，前年更遠赴北韓為節目《在那遙遠的地方》取景。洪永城得知美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）於北韓獲釋返美後離世消息，昨有感而發於社交網大談當年到北韓時，因帶了一本有關北韓的書而被查問的經歷。



洪永城寫道：「最弊就係封面套咁啱係將金生嘅肖像摺咗一半，佢一搵到嗰一刻，我成身喺度震，當地官員睇到即刻拉我入去一間房，問我本書講咩……好彩本書唔係我寫，之後佢淨係要我簽一份悔過書，要我承認本書唔係我寫、唔贊成書入邊寫嘅嘢、無意威脅金正恩嘅政權等等……之後就畀我走。」圖：資料圖片