﻿52歲狂野派對玩到癲 「出櫃」黎明詩攬啜密友慶生

出櫃得到家人和丈夫支持，黎明詩笑言公開認愛全因一次探訪老人院的義工活動，「有位婆婆提我要趁後生出去見識多啲，那刻好感慨，我還後生嗎？都過了半世人，覺得好多事情都不用太執着，能搵到個愛錫自己的伴，感到好滿足，覺得係時候講！」
婚變患抑鬱
黎明詩形容當年婚姻現危機的打擊，就如人生跌落低谷，「我的婚姻並不愉快，和丈夫在生活上、感情上、甚至溝通都出現很大分歧，彼此拖拉好多年，試過晚晚飲醉酒，成日喊，覺得自己好無價值，做咩都唔如意，好多事都放唔低，結果患上抑鬱。」黎明詩感恩當時身邊有家人和朋友的支持，讓她重新認識自己，「家家有本難唸的經，但搵人傾訴係最好嘅治療方法，將所有唔開心嘅嘢講出嚟，就像在提醒自己有多幸福。」如今密友Kelly是她最佳聆聽者，任何時候食飯唱K飲酒一call即到，「佢人心地好，善良又孝順，從不樹敵，我哋好夾，有共同嗜好和話題，佢對我係全情投入，大家相處好舒服。」
放下所謂的包袱後，黎明詩活得更輕鬆自在，上周四（15日）52歲生日當天更約齊朋友舉行狂歡派對，「年年生日都約班friend玩，今年主題係80年代disco，好懷念當年Hollywood East嘅feel，大家搭膊圍圈跳舞，玩得好開心。」
密友貼身招呼
黎明詩當晚更親自下廚煮意粉整沙律招呼朋友，密友Kelly則全程跟身幫手招呼來賓，酒過三巡，黎明詩攬實密友熱情起舞，面珠貼面珠，玩得盡興，問收到甚麼驚喜禮物？黎明詩笑言香檳、首飾、手袋乜都有，最開心當然係密友送的黑膠唱機和黑膠碟，「估唔到我隻黑膠仲播到，今年都計劃出隻復刻版黑膠，會加入好多新音樂元素，因過去周圍飛聽到好多唔同類型嘅音樂，相信湊埋效果會好正。」
黎明詩雖沒計劃復出，但已答應無線八月中參與《流行經典50年》的演出，當下最大任務是減肥修身，「為食之過，依家肥到130磅，有個肚腩，要開始打拳、跑步、游水，希望上台時唔會失禮人。」