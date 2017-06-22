﻿52歲狂野派對玩到癲 「出櫃」黎明詩攬啜密友慶生

現年52歲的黎明詩，上月孖同性密友Kelly出活動並大方承認出櫃，坦率舉動令人嘩然。95年淡出樂壇，97年與銀行家男友結婚的黎明詩，美滿婚姻只維持7年便亮紅燈，多年來跟丈夫同一屋簷卻分房瞓的她坦言彼此在生活和溝通上出現很大分歧，拖拉十多年導致抑鬱，需長期服藥，至前年重遇密友Kelly，人生才重燃色彩。上周四出櫃後首個生日，黎明詩約齊好友舉行派對狂歡，跟密友攬實跳舞玩得盡興，「能搵到愛錫自己的伴，我感到好滿足！」 撰文：彭保迦



出櫃得到家人和丈夫支持，黎明詩笑言公開認愛全因一次探訪老人院的義工活動，「有位婆婆提我要趁後生出去見識多啲，那刻好感慨，我還後生嗎？都過了半世人，覺得好多事情都不用太執着，能搵到個愛錫自己的伴，感到好滿足，覺得係時候講！」



婚變患抑鬱



黎明詩形容當年婚姻現危機的打擊，就如人生跌落低谷，「我的婚姻並不愉快，和丈夫在生活上、感情上、甚至溝通都出現很大分歧，彼此拖拉好多年，試過晚晚飲醉酒，成日喊，覺得自己好無價值，做咩都唔如意，好多事都放唔低，結果患上抑鬱。」黎明詩感恩當時身邊有家人和朋友的支持，讓她重新認識自己，「家家有本難唸的經，但搵人傾訴係最好嘅治療方法，將所有唔開心嘅嘢講出嚟，就像在提醒自己有多幸福。」如今密友Kelly是她最佳聆聽者，任何時候食飯唱K飲酒一call即到，「佢人心地好，善良又孝順，從不樹敵，我哋好夾，有共同嗜好和話題，佢對我係全情投入，大家相處好舒服。」



放下所謂的包袱後，黎明詩活得更輕鬆自在，上周四（15日）52歲生日當天更約齊朋友舉行狂歡派對，「年年生日都約班friend玩，今年主題係80年代disco，好懷念當年Hollywood East嘅feel，大家搭膊圍圈跳舞，玩得好開心。」



密友貼身招呼



黎明詩當晚更親自下廚煮意粉整沙律招呼朋友，密友Kelly則全程跟身幫手招呼來賓，酒過三巡，黎明詩攬實密友熱情起舞，面珠貼面珠，玩得盡興，問收到甚麼驚喜禮物？黎明詩笑言香檳、首飾、手袋乜都有，最開心當然係密友送的黑膠唱機和黑膠碟，「估唔到我隻黑膠仲播到，今年都計劃出隻復刻版黑膠，會加入好多新音樂元素，因過去周圍飛聽到好多唔同類型嘅音樂，相信湊埋效果會好正。」



黎明詩雖沒計劃復出，但已答應無線八月中參與《流行經典50年》的演出，當下最大任務是減肥修身，「為食之過，依家肥到130磅，有個肚腩，要開始打拳、跑步、游水，希望上台時唔會失禮人。」