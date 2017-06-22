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﻿90年代玉女歌手

2017-06-22 列印
■52歲生日派對上，黎明詩跟密友Kelly攬住跳舞，玩得十分盡興。
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　　現年52歲的黎明詩，88年經友人介紹入影圈，91年轉戰樂壇，被唱片公司塑造成清純玉女，眼大大一雙兔仔牙更成其icon，走清純東洋少女風，迷到不少少男，經典金曲《Goodbye My Love》和《停不了的愛》贏盡讚賞，一度同鄭秀文硬撼，97年嫁銀行家老公後淡出娛樂圈，至04年跟丈夫感情出現問題，現正辦理離婚手續。
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