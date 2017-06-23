﻿帶四箱日用品到橫店 羅霖狂搽防曬護胸

羅霖（Candy）正拍攝無線劇《宮心計2深宮計》，要遠赴橫店取景，Candy做足準備工夫，帶埋粉紅色專屬枱櫈、水杯、牀墊、被鋪等，全部網購再由香港運往橫店：「有大量防曬，特別係宮廷衫比較低胸，最怕曬燶心口變咗兩截色。」



第一次到橫店拍外景，羅霖認真大陣仗，仲畀人改名「士多霖」：「其實都係想呢個幾月可以住得舒服啲，因為呢度嘅酒店清潔工夫做得唔夠好，我哋盡量用私伙嘢，入住前仲要親自動手大清潔，真係幾污糟㗎。咁我又鍾意開心share零食同日用品，最初以為橫店勁熱，所以帶晒消暑物品好似日本清涼薄荷濕紙巾、退熱貼等，點知不時落大雨，雨後氣溫回落到攝氏25度，仲涼過香港。」



唔畀男友探班



問到最唔慣係乜？Candy話最慘要早瞓，「因為要爭取日光拍攝，經常半夜兩點半通告，所以每晚6點幾要食晚飯，8點半瞓覺，唔多適應作息時間搞到連續3日瞓唔到，但整體通告場次比香港少唔會咁辛苦。我好想快啲拍完返港。」問到是否掛住男朋友時？Candy一口否定：「我好掛住細仔Jonathan，從未試過離開佢咁耐。（男友有冇嚟探班？） 未承認唔畀佢嚟探住，等我返香港考慮係咪承認先。」



羅霖話拍呢部劇獲益良多：「我好唔捨得劇組，初初啲人估咁多女人一齊演一定多是非，哈！大家都跌晒眼鏡，我哋冇是非仲好好感情，我同張文慈、張慧儀、謝雪心、康華呢幾個『彩虹戰隊』成員會結伴一齊按摩同shopping，又感謝米雪教曉我演古裝應該注意嘅眼神同笑容，好受用。」



採訪：方騫平