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﻿鄭敬基驚喜撐「星座少女」

2017-06-23 列印
■鄭敬基希望「星座少女」在樂壇發光發熱。
■鄭敬基帶同老婆捧後輩場。
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  新晉女子組合「星座少女」（Staries）即將出道，將於今個暑假推出單曲，前晚舉行「初夏音樂會」作熱身。鄭敬基突神秘現身撐場，他與四位成員合唱《酒杯敲鋼琴》時還笑言：「這首歌一直都跟黃寶欣合唱，今次和四位活力少女合唱又另有一番感覺，我日前見過黃寶欣，問准咗佢先可以同其他女仔合唱！」

  之後鄭敬基還獨唱成名作《Anita》送給Staries，笑言該歌曲早過四女「出世」，但因為是他的出道歌曲，在Staries出道演出場合獻唱別具意義，Staries亦「禮尚往來」，派出舞蹈底子深厚的Cecilia為鄭敬基伴舞，雖然場面火辣，但鄭敬基表示老婆在場，所有辣身舞都是點到即止，辣得好健康。
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