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﻿鄭錦昌難忘李小龍腿風

2017-06-23 列印
■鄭錦昌（左）發放舊照，緬懷《歡樂今宵》台柱沈殿霞及一代巨星李小龍。
■鄭錦昌唱過無數膾炙人口的廣東歌。
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  「粵曲王子」鄭錦昌將於8月底舉行四場告別演唱會，1966年踏入歌壇的鄭錦昌最為人認識的作品包括《唐山大兄》及《鴛鴦江》等。

  鄭錦昌憶述《唐山大兄》寫於1972年，當時他在馬來西亞看到李小龍主演《唐山大兄》電影，佩服對方在戲中的英雄本色，便執筆寫了《唐山大兄》一曲，其後連李小龍也關注起來，曾約鄭錦昌見面聊天。在無線《歡樂今宵》五周年，監製安排鄭錦昌在節目中唱這首歌，唱到一半，有人推了一個大蛋糕進入廠內，「啪」一聲，李小龍從蛋糕後跳出來，對著他大笑，這件事令鄭錦昌一生難忘，「李小龍還在節目中表演，他一個神龍擺尾，腳尖就在我的鼻梢掠過，至今仍記得那股腿風之勁。」
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