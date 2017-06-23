﻿萬梓良為誠意出山 張繼聰白只狂目及偷師

近年主力在內地發展的萬梓良，最近在電影《今晚打喪屍》中與張繼聰和白只首度合作，萬子哥表示睇中製作團隊既年輕又有誠意而出山，他亦對兩位後輩拍檔相當欣賞。而張繼聰和白只得知跟偶像合作雖則緊張，但也不忘趁機在現場喪目及偷師，白只更被萬子哥大爆首次見面時的可愛情景。



上次萬子哥拍港產片已是4年前的《古惑仔之江湖新秩序》，他坦承今次有幾個因素答應演出，「其實呢個製作團隊我唔認識，係經朋友介紹，但佢哋好有誠意搵我，成班年輕人又有自己諗法，題材都好得意，我覺得應該支持吓，兼且好耐冇同吳家麗合作，仲有機會同阿聰同白只佢哋呢啲新一代演員合作，時間就得到咪拍囉！」他又讚看過阿聰和白只演出好欣賞，更鬼馬大爆當日在片場首次跟白只見面的情景，「佢離遠見到我就即刻起身，仲向住我九十度鞠躬O添！哈哈！」



萬子哥「玩嘢」難招架



被前輩大讚牙尖嘴利的阿聰和白只，即時變了乖學生不停點頭，更異口同聲話：「我哋知道有機會同萬子哥同家麗姐合作，真係好開心，佢哋出名好戲，萬子哥直情係我哋偶像嚟。」既然有錢賺又有機會對住偶像，兩個好兄弟勁興奮，「唔使埋位仲唔趁機會目及吓萬子哥點樣做戲呀！佢真係好專業，可惜唔爆得劇情，總之最尾嗰場戲大家要留意吓萬子哥嘅反應，我哋真係完全估唔到佢會咁樣做㗎！真係好正！」問得他們這對連謝安琪都妒忌的「情人」首次合作拍電影，會否特別難忘，估唔到坐在兩人中間的萬子哥即時「玩嘢」，「原來你哋係一對，咁我使唔使調位呀？」搞到兩個後生勁尷尬，果然真係薑係老嘅辣嘅。



撰文：杜淑霞 攝影：梁志明



場地：TOWARD Studio