﻿待嫁凜凜花宣佈退出NMB

日本偶像組合NMB48成員須藤凜凜花，上周於AKB家族總選時，於沒通知任何人之下，突於台上宣佈婚訊大搶風頭，亦嚇壞隊友及震驚粉絲，隨後被斥不尊重場合，也破壞了日本偶像的「規矩」。



現年20歲的凜凜花前晚於東京開記招交代事件，只招待少量傳媒採訪。凜凜花發出一封親筆信，稱為宣佈婚事令很多人受影響感到抱歉，但擺明「戀愛大過天」的她亦稱「為了規則而忍着的戀愛，就不算是戀愛」。凜凜花又謂，自知出賣了粉絲，故打算退隊，老闆秋元康雖有挽留過她，但她不會留下。另外，網上流傳一張凜凜花與一名中年漢合照，有指男方就是她的未婚夫。



圖：網上圖片