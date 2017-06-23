﻿沈銀河服藥抗創傷後遺症出事

《八月照相館》44歲息影女星沈銀河，大前日因服用過量藥物，需要送院救治，幸好沒有大礙。



前日消息傳出後惹來各方揣測，她被懷疑是服安眠藥自殺，更有傳她與現任韓國國會議員丈夫池尚昱的婚姻亮紅燈。



不過，沈的丈夫池尚昱昨日表示，沈銀河已經在昨日下午出院，並透露妻子約30年前遇過一次嚴重意外，之後有創傷後遺症，一直依靠意志去克服，但間中亦有服藥，但近來因為沈銀河覺得藥物的效用不足夠，於是擅自增加份量，因而導致今次入院，並非如外界所講服過量安眠藥。