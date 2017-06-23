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﻿首度合作未夠喉 許鞍華王之約定下次

2017-06-23 列印
■Ann和Ivana互相欣賞，合作得好愉快。
■Ivana得知跟偶像Ann，想也沒想便答應。
■早前Ann率領一班演員到北京宣傳。
■Ivana這個客家小村姑造型，相當可愛。
■跟影后周迅和霍建華合作，Ann大讚他們專業。
■Ann首次跟彭于晏合作，認為他是個很深入探討角色的演員。
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　　導演許鞍華（Ann）首度跟王菀之（Ivana）在電影《明月幾時有》合作，Ann近年看了不少 Ivana的作品，一直很欣賞她，趁有機會即邀請合作，而本身是文藝片迷的Ivana，得知偶像導演Ann相邀，二話不說答應促成合作。可惜，今次合作時間不長，兩人都坦言未夠喉，更約定要盡快再合作。

　　除了Ivana演的戲，原來Ann最初是先欣賞Ivana的歌曲，印象中她是好斯文，所以找她演的「客家小村姑」，無意要她發揮喜感，但她卻出奇地成為電影的一點甜，這也是Ann始料不及，「我搵佢係睇咗好多佢嘅戲，覺得佢演得好好，我o依家拍戲量唔多，所以今次有機會即刻搵佢合作。佢嘅角色確實係令到本來好沉重嘅故事輕鬆咗，呢個係我意料之外嘅。」

影后前無壓力

　　Ivana對於能夠跟Ann合作，就像小粉絲遇見偶像一樣興奮，「我最初真係好緊張，但係同Ann傾完之後，心情好好多，因為最初都擔心要演客家人，使唔使學講客家話呢？好彩Ann話想多啲現代感，唔想變紀錄片。」

　　至於拍住兩位影后葉德嫻和周迅，令Ivana獲益不少，「佢哋雖然氣場好勁，但係唔會畀到壓力對手，好似Deanie姐好似角色一樣，好照顧我，令我好易投入到角色；周迅就非常專業，喺佢哋身上學到嘢。」

　　不過Ivana今次戲份不算多，她坦承跟導演未合作夠，「梗係未夠喉啦！好想再合作呀！」看到Ann點頭同意，她亦興奮說：「嗱！你睇到，可以做證啦！」

採訪：杜淑霞 髮型：Kate Shek@Hair Culture

化妝：Ling Chan@Zing The Make up School

場地：hooray bar & restaurant
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