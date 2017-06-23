﻿首度合作未夠喉 許鞍華王之約定下次

導演許鞍華（Ann）首度跟王菀之（Ivana）在電影《明月幾時有》合作，Ann近年看了不少 Ivana的作品，一直很欣賞她，趁有機會即邀請合作，而本身是文藝片迷的Ivana，得知偶像導演Ann相邀，二話不說答應促成合作。可惜，今次合作時間不長，兩人都坦言未夠喉，更約定要盡快再合作。



除了Ivana演的戲，原來Ann最初是先欣賞Ivana的歌曲，印象中她是好斯文，所以找她演的「客家小村姑」，無意要她發揮喜感，但她卻出奇地成為電影的一點甜，這也是Ann始料不及，「我搵佢係睇咗好多佢嘅戲，覺得佢演得好好，我o依家拍戲量唔多，所以今次有機會即刻搵佢合作。佢嘅角色確實係令到本來好沉重嘅故事輕鬆咗，呢個係我意料之外嘅。」



影后前無壓力



Ivana對於能夠跟Ann合作，就像小粉絲遇見偶像一樣興奮，「我最初真係好緊張，但係同Ann傾完之後，心情好好多，因為最初都擔心要演客家人，使唔使學講客家話呢？好彩Ann話想多啲現代感，唔想變紀錄片。」



至於拍住兩位影后葉德嫻和周迅，令Ivana獲益不少，「佢哋雖然氣場好勁，但係唔會畀到壓力對手，好似Deanie姐好似角色一樣，好照顧我，令我好易投入到角色；周迅就非常專業，喺佢哋身上學到嘢。」



不過Ivana今次戲份不算多，她坦承跟導演未合作夠，「梗係未夠喉啦！好想再合作呀！」看到Ann點頭同意，她亦興奮說：「嗱！你睇到，可以做證啦！」



採訪：杜淑霞 髮型：Kate Shek@Hair Culture



化妝：Ling Chan@Zing The Make up School



場地：hooray bar & restaurant