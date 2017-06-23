﻿成龍再辦頒獎禮 表揚動作片同業

「成龍動作電影周頒獎禮」昨晚在上海舉行，成龍、洪金寶、張靜初及元家班成員，包括元秋、元華等更身穿整齊制服現身紅地氈撐場。壓軸出場的成龍表示，每年都有放棄辦頒獎禮的念頭，但今年已做到第三屆，又認為很多奧斯卡獎項都頒給文藝片，對功夫演員不公平，故希望藉這個頒獎禮表揚一眾同業。成龍說：「以前功夫片的男主角識打就得，現在仲要識做戲。我希望之後可一直辦這個活動，就算有一日我不在都能繼續。」



至於元華則笑謂是來支持成龍，又很開心有這個電影周，令元家班每年都可以一聚。



問到可會幫成龍教新人？元華就建議可安排新人跟着他們拍戲，邊做邊學。