﻿娜姐帶傷拍戲做「皇帝」

周秀娜日前剛拍畢無線劇《深宮計》，隨即在內地拍攝另一新片，因拍攝追逐及動作場面，令娜姐舊患復發，韌帶再發炎致腳踝又紅又腫。娜姐昨特以穿上平底鞋出席一啟動禮活動，她謂已看過醫生，笑言帶傷拍戲因禍得福，獲如皇帝式的對待，「無論去到邊都有一張櫈出現。」



娜姐續說今日會赴大馬拍攝新戲，戲中對手有張智霖和佘詩曼等。講到近年有不少人在大馬置業，問娜姐可有興趣？她說：「我都會問下前輩意見，喺香港置業實在太貴，反而喺其他國家會負擔得起，（大馬）都係一個好選擇。」至於問有何心水時，娜姐即搞爛GAG說：「心水？深水灣呢！」